Aufruf zur Geschlossenheit: Kundgebungen zum 1. Mai im Zeichen des SPÖ-Machtkampfs

Die Feierlichkeiten zum „Tag der Arbeit" am 1. Mai stehen heuer im Zeichen des Rennens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Das Motto der traditionellen roten Kundgebung am Wiener Rathausplatz lautete „Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, wurde im Vorfeld betont.

Wien – Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat beim Maiaufmarsch der SPÖ in Wien zu parteiinterner Geschlossenheit aufgerufen. Um stark zu sein, müsse man geeint sein, verwies sie auf die laufende Vorsitzdebatte. Allerdings sei hier ein Ende absehbar, betonte sie in ihrer Rede vor dem Wiener Rathaus. „Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." Danach können man sich wieder den politischen Mitbewerbern entgegenstellen.





Die Gegenspieler der Parteivorsitzenden waren heute ebenfalls im Einsatz, allerdings nicht in Wien: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nimmt an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil.

Mitbewerber Andreas Babler hielt unter anderem die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld. Darin bezeichnete er die Sozialdemokratie als „Alternative zum politischen System des Bittstellertums". Der Traiskirchner Bürgermeister forderte erneut eine Arbeitszeitverkürzung und Vermögenssteuern. Es brauche ein "Comeback der Sozialdemokratie", die Partei müsse gestärkt und geeint aufs Spielfeld gehen, zog Babler den Vergleich zum Fußball. Zu Mittag war ein Auftritt von Babler in seiner Heimat Traiskirchen (Bezirk Baden) geplant. Erwartet wurden nach Angaben des Stadtchefs etwa 1500 bis 2000 Personen. Am Nachmittag wird Babler eine Rede bei der Feier der SPÖ zum Tag der Arbeit in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) halten.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat die traditionelle blaue Kundgebung am 1. Mai im Bierzelt auf dem Urfahranermarkt einmal mehr für den Kanzleranspruch genutzt: „2030 geht euch nichts mehr an, da gibt es einen anderen Bundeskanzler und der weiß, was er zu tun hat", richtete er der schwarz-grünen Bundesregierung aus. Keine der anderen Parteien und auch nicht der Bundespräsident werde die FPÖ stoppen können, so Kickl vor rund 5000 Besuchern, die des öfteren „Herbert"-Chöre anstimmten.

Die NEOS unterstreichen ihre aktuellen Hauptthemen Arbeitskräftemangel und Lehre mit einer Straßenaktion beim Wiener Votivpark. Die KPÖ begeht den 1. Mai gemeinsam mit anderen Organisationen mit einer Demonstration in der Wiener Innenstadt.

🔴 Die Maikundgebungen im Live-Blog

