Der "Tag der Arbeit": Kundgebungen zum 1. Mai im Zeichen des SPÖ-Machtkampfs

Die Feierlichkeiten zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai stehen heuer im Zeichen des Rennens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Das Motto der traditionellen roten Kundgebung am Wiener Rathausplatz lautet "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, wurde im Vorfeld betont.

Am "Tag der Arbeit" wenden sich die drei Kontrahenten im SPÖ-Führungskonflikt an das Parteivolk: Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht wie üblich mit Bürgermeister Michael Ludwig und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei der traditionellen Kundgebung am Wiener Rathausplatz.





Die beiden Herausforderer bleiben in ihren Heimatbundesländern: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hält u.a. bei der burgenländischen Hauptveranstaltung in Kobersdorf eine Rede. Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler ist nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern auch in Krems-Lerchenfeld und Gerasdorf bei Wien zu sehen und hören.

Die FPÖ lädt einmal mehr ins Festzelt auf den Urfahraner Jahrmarkt zu sicherlich deftigen Reden von Bundesparteichef Herbert Kickl und Oberösterreichs Parteichef LHStv. Manfred Haimbuchner.

Die NEOS unterstreichen ihre aktuellen Hauptthemen Arbeitskräftemangel und Lehre mit einer Straßenaktion beim Wiener Votivpark. Die KPÖ begeht den 1. Mai gemeinsam mit anderen Organisationen mit einer Demonstration in der Wiener Innenstadt.

🔴 Die Maikundgebungen im Live-Blog

