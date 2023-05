13-Jähriger stahl in Australien Auto: Drei Tote bei Unfall

Brisbane – Mit einem gestohlenen Auto soll ein 13-Jähriger in Australien einen schweren Unfall mit drei Toten verursacht haben. Der Bub selbst sei nur leicht am Fuß verletzt worden, berichtete der Sender ABC am Montag unter Berufung auf die Behörden. Er sei in Polizeigewahrsam und wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge in drei Fällen angeklagt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend in Maryborough nördlich von Brisbane an der Ostküste.