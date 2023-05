Gerangel beim „Maibaum-Stehlen": Westendorfer durch Motorsäge verletzt

Ein 21-Jähriger wollte in Westendorf Montagfrüh den aufgestellten Maibaum verteidigen, den zwei Einheimische umschneiden wollten. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der Unterländer an der Hand verletzt wurde.

Westendorf – Eine Auseinandersetzung beim so genannten „Maibaumpassen" in Westendorf endete Montagfrüh für einen 21-Jährigen blutig: Er wurde durch Schnitte an der rechten Hand verletzt.