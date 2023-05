66-Jähriger stürzte mit Rasenmäher in Bayern ab und starb

In Oberbayern ist ein 66-jähriger Mann beim Mähen eines Sportplatzes tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes wurde erst am nächsten Tag gefunden.

Hattenhofen – Ein Mann ist bei einem Unfall beim Rasenmähen eines Sportplatzes in Oberbayern gestorben. Der 66-Jährige habe am Samstagnachmittag den Rasen in Hattenhofen mit einem Aufsitz-Rasenmäher bearbeitet, teilte die Polizei am Montag mit.