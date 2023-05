Schlaganfall im Urlaub: Tiroler von Flugrettung aus Kroatien zurückgeholt

Nach einem Schlaganfall musste ein Tiroler von der Flugrettung in seinem Urlaubsort abgeholt werden. Er wurde in die Klinik Innsbruck überstellt.

Innsbruck, Sisak – Ein abruptes Ende nahm kürzlich der Urlaub für einen Tiroler in Kroatien: Der Mann erlitt einen Schlaganfall. Nach einer Akutbehandlung im Urlaubsort und der Stabilisierung seines Zustands stand schnell fest, dass der Mann zur weiteren Behandlung in die neurologische Abteilung der Uniklinik Innsbruck überstellt werden sollte.

Den Transport übernahm der Intensivtransport-Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, Christophorus 33. Die Rettungsmannschaft holte den Tiroler in Sisak ab. Mit dem Patienten an Bord flog die Rettungsmannschaft zum Zwischen-Tankstopp in Graz. Aufgrund der Wetterbedingungen war ein Direktflug von Graz nach Innsbruck zu diesem Zeitpunkt nicht möglich – deshalb entschied sich die C33-Crew, die weiteren Etappen über das Ennstal und den Pass Thurn weiter nach Innsbruck anzulegen.