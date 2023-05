Mit Freunden unterwegs: 15-Jähriger starb in Klamm in Oberbayern

Beim Baden in der Walchenklamm nahe Lenggries in Bayern verloren die Freunde den 15-Jährigen plötzlich aus den Augen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte ihn leblos im Wasser.

Langgries – Ein 15-Jähriger ist in der Walchenklamm in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Leiche des Jugendlichen sei am Sonntagabend aus einem Wasserbecken in der Klamm nahe Lenggries geborgen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 15 Jahre alte Münchner sei mit drei Begleitern zum Picknicken und zum Baden in der Walchenklamm gewesen.