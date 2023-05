Bergretter holte in Ginzling Kater aus 15 Metern Höhe vom Baum

Ginzling – Ein Bergretter in Ginzling bewies am Sonntag sein großes Herz für Tiere und brachte eine elfjährige Katzenbesitzerin und ihren vermissten geliebten Kater wieder zusammen. Der flauschige Vierbeiner war bereits seit mehreren Tagen abgängig, als ihn die Elfjährige in einem entfernten Wald fand.