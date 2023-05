„Teilweise leere Hülle“: REXEL-Chef Pfarrwaller will Green Jobs Leben einhauchen

Der Energiewirtschaft fehlen bis zu 2000 Fachkräfte. REXEL-Chef Robert Pfarrwaller will das Image der Branche verbessern.

Wien – Um die Klimawende zu meistern, werden Arbeitskräfte benötigt, die an der Zukunft der Energieversorgung mitarbeiten. Der große Fachkräftemangel gefährdet nicht nur Österreich als Standort für Zukunftstechnologien, sondern bringt auch die Klimaziele, die den Umbau unseres Energiesystems erfordern, ins Wanken. Eine neue Studie bestätigt: Allein in der Energiewirtschaft fehlen aktuell bis zu 2000 Fachkräfte, in der gesamten Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik sind es sogar bis zu 13.800.





Somit könne jede vierte Stelle nicht besetzt werden – Tendenz steigend, meint Robert Pfarrwaller, Chef des Elektrogroßhändlers REXEL Austria. „Neu und gut ist, dass das Thema nun Teil der öffentlichen Debatte ist. Es muss aber gelingen, die Attraktivität der Branche, aber insbesondere von Handwerk und Lehre, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu heben“, so Pfarrwaller. Zwar würden Green Jobs bewusst von der Regierung und dem AMS gefördert. In der Praxis zeigt sich allerdings noch Aufholbedarf. „Der Begriff Green Jobs ist teilweise noch eine leere Hülle. Wir brauchen Entmystifizierung und Berufsbilder im Fokus, die ganz klar verdeutlichen, was konkret dahinter steckt und welcher wichtige Beitrag für die Energiewende geleistet wird“, betont Pfarrwaller.