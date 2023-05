Aggressiv gewordener Stier verletzte Bauer in Schwendt schwer, Jäger erlegte Tier

Schwendt – Am Montag wurde in Schwendt ein Stier gegen 11.40 Uhr auf seinen ersten heurigen Freigang auf die Weide geschickt. Dabei bewegte er sich wohl etwas zu weit in Richtung Nachbarhof, was den 63-jährigen Besitzer dazu veranlasste, ihn mit Unterstützung des gleichaltrigen Nachbarn zurückzutreiben.