Schwerer Parkschaden: Auto auf Parkplatz in Matrei von Lkw angefahren

Matrei in Osttirol – Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, hatte ein 26-jähriger Österreicher seinen Pkw am Parkplatz der Goldriedbergbahnen in Matrei abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 9 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass es von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden war.