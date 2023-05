Berufsfestival der WK-Reutte: Großes Wetteifern um Lehrlinge

Und dass das Rennen um die besten Lehrlinge wieder in vollem Gange ist, wird im Vorfeld der diesjährigen Lehrlingsmesse, die am 17. Mai an der Wirtschaftskammer Reutte stattfindet, deutlich. „Das Festival bricht heuer alle Rekorde. Noch nie zuvor waren so viele Schüler und Aussteller angemeldet“, weiß Simon Volderauer, stellvertretender Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Reutte.