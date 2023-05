Schwarz-weiß und ein Babybauch: Stars feiern Karl Lagerfeld beim „Met Ball" in New York

New York – Stars wie Rihanna, Jennifer Lopez und Nicole Kidman haben im New Yorker Metropolitan Museum den deutschen Star-Designer Karl Lagerfeld posthum gefeiert. Rund fünf Stunden lang schritten sie gemeinsam mit dutzenden weiteren Stars am Montagabend (Ortszeit) über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des berühmten Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt worden war. Zum Dresscode gehörte von Lagerfeld entworfene oder an ihn erinnernde Mode. Mit dem Spektakel wurde die Ausstellung „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" über das Werk des Designers im Metropolitan Museum eröffnet.