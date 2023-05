Fehlstart in Bärnbach: Schwaz rutschte auf der Kernölspur aus

Bärnbach – Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt es so schön. Doch die Euphorie in der Abstiegsrunde der HLA war bei Handball Tirol rasch verflogen. Gestern zum Auftakt in der Serie, in der es nach dem freiwilligen Rückzug von Westwien doch keinen Absteiger gibt, kassierte man einen Dämpfer: Sparkasse Schwaz Handball Tirol verlor gegen das Liga-Schlusslicht Bärnbach/Köflach auswärts mit 32:35 (16:16). Die Tiroler rutschten förmlich auf der Kernölspur in der Weststeiermark aus und bescherten dem Gegner den zweiten Saisonsieg.