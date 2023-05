Unzufrieden mit Gehalt wegen Erfolg von Streamingdiensten: US-Drehbuchautoren streiken

Die Drehbuchautoren in Los Angeles legen ihre Stifte nieder. Grund sind gescheiterte Gehaltsverhandlungen. Die Schreiber von Serienhits wie "Bridgerton" oder "Stranger Things" arbeiten für ein fixes Gehalt trotz der enormen Erfolge von Streamingdiensten in letzter Zeit.

Los Angeles – Tausende Drehbuchautoren für Serien und Filme in Hollywood legen ab Dienstag die Arbeit nieder. Das teilte die mächtige US-Autorengewerkschaft (WGA) am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit, nachdem Gespräche mit den Filmstudios und Streaming-Plattformen ohne Einigung endeten.