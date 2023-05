Erstmals seit zwei Jahren: In Österreich gibt es wieder mehr Arbeitslose

331.156 Personen sind in Österreich ohne Job, damit gab es im April um 1,2 Prozent mehr Arbeitslose als im Vergleich zum Vorjahresmonat. Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Wien – Die Arbeitslosigkeit in Österreich geht wieder nach oben. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3848 mehr als vor einem Jahr. Die Anstiege betreffen unter anderem die Baubranche und den Tourismus (jeweils plus 4,6 Prozent.)