Frauen-WM könnte wegen Rechte-Poker nicht übertragen werden

Der Weltverband FIFA erhöht im Poker um die TV-Rechte für die WM der Fußballerinnen den Druck. Dabei droht Gianni Infantino, dass das Turnier nicht übertragen werden könnte.

Wien - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Poker um TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen erneut höhere Angebote gefordert. Dabei drohte der Chef des Weltverbands auch, dass das Turnier nicht übertragen werden könne. "Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf großen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel", schrieb Infantino bei Instagram.





Bei den erwähnten Ländern soll es sich um Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien handeln. In Österreich hat sich der ORF die Rechte an der WM in Australien und Neuseeland ab 20. Juli bis 20. August gesichert. Die FIFA hatte zuletzt auf ein bisher erfolgloses Ausschreibungsverfahren für die Rechte des Turniers verwiesen. "Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen", schrieb Infantino. "Deshalb werden wir gezwungen sein, die Frauen-WM in den großen fünf europäischen Ländern nicht zu übertragen, sollten die Angebote weiter nicht fair bleiben."

Infantino sprach zu diesem Thema auch am Montag bei einer Diskussionsrunde in der Zentrale der Welthandelsorganisation in Genf. Dabei argumentierte er, dass die FIFA ihre Zahlungen (Prämien und Organisationskosten) bei der WM um ein Drittel von 2019 auf 152 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) anhebe. Die Einschaltquoten für die WM der Frauen würden bei 50 bis 60 Prozent der Quoten bei Männer-Turnieren liegen. Die Angebote der Sender seien jedoch 20 bis 100 Mal niedriger.

Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Spiele nicht in den Hauptsendezeiten des europäischen Marktes laufen. Das sei für Infantino aber keine Ausrede. "Die Spiele sind um neun oder zehn Uhr vormittags, das ist noch eine recht vernünftige Zeit", sagte er. Die ÖFB-Auswahl hatte die WM-Qualifikation verpasst.