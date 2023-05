Brenner-Basistunnel wächst: Bohrmaschine „Lilia" arbeitet sich gen Süden

Am Brennerbasistunnel haben die Mineure die Tunnelbohrmaschine „Lila" angedreht. Über acht Kilometer wird sie sich vom Ahrental bis in die Gemeinde von Navis graben.

Innsbruck – Am Dienstag gab es im Baulos "H41 Sillschlucht-Pfons" hohen Besuch: Die BBT-Vorstände Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola kamen vorbei, um der Andrehung der Tunnelbohrmaschine „Lilia" am Brennerbasistunnel beizuwohnen. Mit seinen 25,6 auszubrechenden Tunnelkilometern ist das Baulos Sillschlucht-Pfons ein Herzstück des BBT-Projekts. Der 2. Mai markiert laut einer Aussendung der BBT SE den Start der Bohrarbeiten der Haupttunnelröhre Ost, die vom Ahrental in Richtung Süden verlaufen wird.