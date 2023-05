Aufschwung im Tourismus: 20 Millionen Menschen planen Österreich-Urlaub im Sommer

Wien ‒ Die Prognosen für den heimischen Sommer-Tourismus sind positiv: Heuer planen 20 Mio. Menschen - 3 Mio. mehr als 2022 -, ihren Sommer-Urlaub in Österreich zu verbringen. "Die Buchungslage in unseren wichtigsten Märkten ist hervorragend und teilweise über dem Niveau von 2019. Auch aus den Fernmärkten wie den USA, China, oder Südostasien hören wir von einer sehr guten Nachfragesituation", sagte Astrid Steharnig-Staudinger, neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Zu diesem Ergebnis gelangt die Österreich Werbung in ihrer aktuellen Marktpotenzialstudie nach Befragungen in den zehn wichtigsten Märkten, die anlässlich des Österreichischen Tourismustages (ÖTT) präsentiert wurde. Damit setze sich die positive Entwicklung in den Wintermonaten auch im Sommer fort. Bis März habe es 61 Mio. Nächtigungen gegeben.