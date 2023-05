AK und ÖGB fordern Reform des Pendlerpauschales

AK und ÖGB plädieren dafür, das Pendlerpauschale von einem Freibetrag in einen Absetzbetrag umzuwandeln und Öffi-Nutzer:innen einen zusätzlichen Bonus auszubezahlen.

Wien – Mit Ende Juni 2023 läuft das vergangenes Jahr erhöhte Pendlerpauschale aus, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordern im Zuge dessen eine Reform vom Pendlerpauschale. Das derzeitige System sei "sehr ungerecht" und man müsse es "einfacher, ökologischer und gerechter" gestalten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von AK und ÖGB. Sie fordern neuerlich, das Pendlerpauschale in einen "kilometerabhängigen Pendlerabsetzbetrag" umzuwandeln.