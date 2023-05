Leiche am Traunstein gefunden, wahrscheinlich 22-jährige US-Bürgerin

Gmunden – Ein Wanderer hat Sonntagvormittag eine Leiche am Fuße des Traunsteins im Bereich Hohe Scharte am Laudachsee im oberösterreichischen Bezirk Gmunden gefunden. Die tote Person sei wahrscheinlich jene 22-jährige US-Amerikanerin, die am 17. März zu einer Wanderung aufgebrochen war und nicht zurückkehrte, berichteten mehrere Medien am Dienstag. Die oö. Polizei bestätigte am Dienstag einen Leichenfund, wollte aber nichts zur Identität sagen, ehe ein Obduktionsergebnis eingelangt sei.

Die junge Frau hatte im März ihre Unterkunft im Zentrum Scharnstein bezogen und war von dort am Freitag, 17. März in der Früh zu einer Wanderung aufgebrochen. Als sie am Samstag nicht an einem vereinbarten Treffpunkt erschien, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, zu der sechs umliegende Feuerwehren, ein Polizeihubschrauber, mehrere Suchhunde und vier Drohnen alarmiert wurden. Aber auch eine Ausweitung des Suchgebiets und eine neuerliche Suche Anfang April brachten kein Ergebnis. Die Frau dürfte in den vergangenen Wochen unter Schnee gelegen haben, hieß es in den Medien. (APA)