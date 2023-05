Auto bei Unfall in Nassereith in Briglbach geschleudert: 74-jähriger Lenker schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Nassereith landete am Dienstagnachmittag ein Auto im Briglbach. Mit vereinten Kräften konnte der Lenker aus dem Wrack befreit werden.

Nassereith – Ein schwerer Verkehrsunfall in Nassereith sorgte am Dienstagnachmittag für einen großangelegten Rettungseinsatz. Kurz nach 14 Uhr kam ein 74-jähriger Einheimischer mit seinem Auto von der Fernpass-Bundesstraße in Fahrtrichtung Fernpass ab. Der Pkw touchierte die Leitschiene, wurde zunächst in die Luft und anschließend mit dem Dach voraus in den Bichlbach geschleudert, wo das Fahrzeuginnere binnen weniger Sekunden geflutet wurde. Sofort eilten Unfallzeugen dem Lenker zur Hilfe und versuchten, ihn aus dem Wrack zu befreien.