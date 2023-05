Bis zu 25 Grad in Tirol: Frühling nimmt Fahrt auf, Höhepunkt am Donnerstag

Im Lauf des Mittwochs machen die Wolken der Sonne Platz, am Donnerstag könnte sie sogar für den ersten Sommertag des Jahres sorgen. Zum Wochenende hin werden die Aussichten wieder etwas wechselhafter.

Innsbruck – Nachdem der Mai mit Aprilwetter begonnen hat, geht es nun doch in großen Schritten Richtung Frühling. Sogar frühsommerlich sind die Aussichten für Donnerstag, laut Werner Troger von den Meteo Experts der „schönste und wärmste Tag der Woche". Das Wochenende kann damit wohl nicht mehr ganz mithalten, allzu ungemütlich dürfte es aber auch nicht werden.





Noch so gar keine Frühlingsgefühle kommen am „falschen Montag" auf: Der Regen lässt zwar nach, es bleibt allerdings im ganzen Land „kühl, trüb und wolkenverhangen", so der Meteorologe – „bei maximal 12/13 Grad".

Aufwärtstrend ab Mittwoch, geht sich erster Sommertag aus?

Am Mittwoch kämpft sich nach und nach die Sonne durch: Zum Aufwachen gibt es laut Troger noch verbreitet Restbewölkung und Nebel über den Tälern, „dann trocknet die Luft von oben her ab." Als erstes lösen sich die Wolken im Außerfern, im Oberland sowie in Osttirol auf, am hartnäckigsten halten sie sich von Innsbruck ostwärts. Spätestens ab Mittag scheint aber überall die Sonne, dabei steigen die Temperaturen in Richtung 20 Grad.

„Von der Früh weg schön" wird es am Donnerstag, meint der Experte. Der Wind dreht auf Süd und leichter Föhn zieht durch Tirol. Wenn überhaupt trüben nur dünne Schleierwolken den Sonnenschein. All das führt am Thermometer zu einem „deutlichen Trend nach oben". Deutlich über 20 Grad gehen sich laut Troger aus, sogar an der 25-Grad-Marke und damit dem ersten Sommertag des Jahres könnte gekratzt werden.

Warmes Wochenende mit Sonne-Wolken-Regen-Mix

Mit dem einwandfreien Frühlingswetter ist es dann zwar schon wieder vorbei. „Das Wochenende wird aber trotzdem nicht schlecht", ist Werner Troger optimistisch. Der Freitag bringt zunächst erneut über 20 Grad und Sonnenschein, im Lauf der zweiten Tageshälfte ziehen dann dichte Wolken samt Regentropfen auf.

Mild bei einem Mix aus Sonne und Wolken sowie dem einen oder anderen Regenschauer dürfte es am Samstag und Sonntag weitergehen. Der Trend für die nächste Woche deutet dem Meteorologen zufolge eher wieder auf eine leichte Abkühlung hin.