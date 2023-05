Der erste Sommertag des Jahres: Innsbruck knackte die 25-Grad-Marke

Einen Hauch von Sommer konnte man am Donnerstag in Tirol genießen. In Innsbruck wurden sogar 25,1 Grad gemessen. Die nächsten Tage bleiben warm, aber es wird wechselhafter.

Innsbruck – Es ist vollbracht: Mit 25,1 Grad wurde am Donnerstag der erste Sommertag in diesem Jahr registriert ‒ und zwar in Innsbruck. An der Wetterstation Universität wurde gegen 17 Uhr die Marke von 25 Grad erreicht bzw. überschritten.