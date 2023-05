Vereinbarte Waffenruhe in Nahost hält vorerst

Der Waffenstillstand begann der in der Nacht auf Mittwoch, sagten zwei Vertreter der Palästinenser-Gruppen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Sprecher des Islamischen Jihad, Tarek Selmi, erklärte, die Kämpfe seien am Dienstagabend eingestellt worden.

Israels Armee zerstörte allerdings am Mittwoch die Häuser zweier palästinensischer Attentäter im besetzten Westjordanland. In einem Ort nahe Salfit wurde das Haus eines Palästinensers demoliert, der im November in der Siedlerstadt Ariel drei Israelis getötet und vier weitere verletzt hatte. Der 18-jährige Attentäter wurde anschließend getötet. In dem zweiten zerstörten Haus in einem Dorf nahe Qalqilya (Kalkilia) lebte ein Palästinenser, der im Oktober einen Israeli tödlich mit einem Messer verletzt hatte. Der Attentäter wurde später festgenommen.