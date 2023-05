Neuer Klettersteig auf Seitwand im Kaunertal geplant

Kaunertal –Mit drei Projekten in unmittelbarer Dorfnähe stärkt das Kaunertal seine Positionierung als Klettergebiet. Unter anderem soll am Eingang der Verpeilschlucht ein Klettergarten mit 15 neuen Routen entstehen. Damit richte man sich speziell an Einsteiger und Familien. Herausfordernd wird ein Klettersteig auf die 100 Meter hohe Seitwand, der im Herbst errichtet werden soll. Bis Mitte Mai soll außerdem die Aussichtsplattform Schwarzwand in der Verpeilschlucht fertiggestellt werden. (TT)