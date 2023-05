Die Skateboarder lassen es in Oetz wieder rollen

Oetz – In Eigeninitiative und in Kooperation mit Bergbahnen, Gemeinde und Sponsoren realisierte der Oetzer Verein „Flugmodus“ einen Skaterpark hinter dem Oetzer Schwimmbad. Die heurige Saisoneröffnung erfolgte am vergangenen Wochenende. Zahlreiche Jugendliche, Kinder und Erwachsene folgten der Einladung des Sport- und Kulturvereins zum fröhlichen „S(ch)pringbreak“.





Ein Workshopprogramm eröffnete am Samstag ein intensives Skateboard-Wochenende. Coaches vom Skateboardclub Innsbruck unterstützten die Skater-Kids bei ihren Versuchen am Deck, zeigten wichtige Aufwärmübungen, pushten mit Tipps und Tricks und bescherten erste große Erfolgserlebnisse mit den ersten „Drop-ins“ von den hohen Betonrampen. Gleichzeitig bot der junge Oetzer Verein „Ezplorer“ ein buntes Programm für Kinder mit verschiedenen Kreativstationen. Am Nachmittag bewies die Oberländer Skateboardszene hohes technisches Niveau und lobte das ebenfalls perfekte Setup des Oetzer Skateparks.

Mehr als 300 Besucher kamen schließlich am Samstag Abend, um DJ Vortex und die Inglorious Mustards live zu erleben. Die Skatebowl wurde so kurzerhand in eine große Tanzfläche verwandelt. Gemütlich ging es dann am Sonntagvormittag mit einem Frühschoppen mit Weißwurst und Livemusik im Liegestuhl weiter.