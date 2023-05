Deutschlands hitzigster Bürgermeister Boris Palmer nimmt eine Auszeit

Tübingen – Nach jahrelangen Diskussionen ist der Bruch zwischen Deutschlands Grünen und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer endgültig. Der 50-Jährige hatte am Montag seinen Parteiaustritt erklärt und am Dienstag eine einmonatige Auszeit im Juni angekündigt.

Auslöser war sein Auftritt am Rande einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Freitag, wo er zu seiner Verwendung des rassistischen „N-Worts“ für Schwarze Stellung bezog. Als er daraufhin mit „Nazis raus“-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi.“