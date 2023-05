Programm „Under 18“ an Schulen: Gewaltprävention mit dem Herrn Revierinspektor

500 Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich gehen für das Gewaltpräventionsprogramm „Under 18“ an Schulen.

Wien – Die Kinder einer vierten Klasse an der Sportmittelschule Wendtgasse in Wien-Favoriten sind sich schnell einig: Eine Drohung über Handy, „Ich bring dich um“, das geht gar nicht. Eine Frage bleibt für einen Buben aber offen: „Warum bekommt nicht auch der Schwierigkeiten, der die Mutter beleidigt hat?“ – und damit die Drohung erst ausgelöst hat? Revierinspektor Daniel Swaton gibt Antwort: „Das ist eine Beleidigung. Das andere ist eine gefährliche Drohung.“

Swaton ist einer von 500 Polizistinnen und Polizisten österreichweit, die für das Gewaltpräventionsprogramm „Under 18“ an Schulen gehen. Die Klasse in Favoriten kennt „Herr Daniel“ gut. Hier hat er auch schon geholfen, Gewalttaten von Schülern aufzuarbeiten.

Gestern standen die Altersgrenzen für verschiedene Aktivitäten am Programm. Ab wann ist Alkohol erlaubt? Ab wann Rauchen? Wie ist es mit dem Fortgehen?

Ab wann ist WhatsApp erlaubt? Ab 16, sagt der Anbieter. Über den Nachrichtendienst kommt der Polizist zur pornographischen Darstellung Minderjähriger und Cybermobbing. Er versucht, die Gesetzestexte in die Sprache der 14- bis 15-Jährigen zu übersetzen. Die Folgen falscher Handlungen können hart sein, warnt er die Jugendlichen: „Wenn bei dir so etwas am Handy gefunden wird, ist das 1000-Euro-iPhone von Weihnachten weg und du bekommst es nicht mehr zurück.“