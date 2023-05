Alles für den Waschbären: Die „Guardians“ sind zurück auf der Leinwand

In ihrem dritten Solo-Abenteuer wirken Marvels „Guardians of the Galaxy“ etwas müde. Um einen der ihren zu retten, reiten sie trotzdem ein letztes Mal aus.

Innsbruck – Der Disney Konzern befindet sich im Kulturkampf. Floridas Gouverneur hat ihm einen künstlichen Krieg erklärt, gegen imaginierte „Wokeness“ und tatsächliche Steuerprivilegien in Florida. Viel Fantasie braucht es nun nicht, um sich Ron DeSantis in der Rolle des neuesten Marvel-Bösewichts vorzustellen. Denn auch dort attackiert ein überambitionierter Schurke die bunte heile Welt der „Guardians of the Galaxy“ in der Asteroiden-Stadt Knowhere. Er nennt sich „The High Evolutionary“ und ist besessen von der Optimierung der menschlichen Spezies hin zu einer ganz bestimmten Perfektion. Dafür braucht er ausgerechnet ein früheres Versuchstier mit der Nummer 89P13 zurück.





Doch 89P13 nennt sich inzwischen Rocket Raccoon – und steuert, um keinen blöden Spruch verlegen, die „Guardians“ durch die Galaxie. Gesprochen wird er auch diesmal wieder von Bradley Cooper – in der deutschen Version leiht Fahri Yardım dem pelzigen Proleten seine Stimme.

Der dritte Guardians-Film im sich unbarmherzig ausdehnenden Marvel-Film-und-Fernseh-Universum liefert die Herkunfts- und Rettungs-Geschichte des Waschbären. Dabei handelt es sich trotz viel Action und Kampf vor allem um eine Aufräumaktion innerhalb des Teams. Die Guardians ziehen Bilanz und die Beziehungen innerhalb der Comedy-Truppe werden neu sortiert. Das macht die Geschichte recht eindeutig nur zu einem Nebenabenteuer. Das Universum insgesamt ist nicht in Gefahr. Deshalb mischen sich all die anderen Marvel-Helden auch nicht ein.

Guardians of the Galaxy. Volume 3. Ab 12 Jahren. Ab Donnerstag in den Kinos.

Manche Fans und Auskenner mag das enttäuschen, doch die filmische Mission der Guardians war immer schon, Leichtigkeit in das bedeutungsschwere Marvel-Epos zu bringen. Wer also den Start in die neue große Phase der „Multiverse Saga“ erwartet, ist diesmal noch im falschen Kinosaal.