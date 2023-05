Hochhaus mit zwölf Stockwerken in München brannte: 22 Menschen verletzt

München – Bei einem Brand in einem Münchner Hochhaus sind in der Nacht auf Mittwoch 22 Menschen verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit zwölf Stockwerken ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte fanden ihn bewusstlos im Gang vor seiner Wohnung in der vierten Etage. Acht Menschen wurden mittelschwer verletzt, 13 weitere leicht. Neun Bewohnerinnen und Bewohner kamen ins Krankenhaus.