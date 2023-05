Schwaz sah wieder schwarz

Bei Handball Tirol war nach dem 32:35 gegen Liga-Schlusslicht Bärnbach die Stimmung am Boden. Am Samstag muss gegen Vöslau eine Reaktion her.

Kapitän Alexander Wanitschek war ebenfalls nicht zufrieden. „Wir lassen uns in der zweiten Halbzeit die Schneid abkaufen“, hielt der Routinier fest. Platz eins in der Abstiegsrunde war das erklärte Ziel der Tiroler, um einen halbwegs versöhnlichen Saisonausklang zu erreichen. Dafür braucht es am Samstag (19 Uhr) in der Osthalle gegen Bad Vöslau einen Sieg. (ben)