Nackte Haut, ein Pferd und ein Messer: Wilde Verfolgungsjagd in Ebbs

Ebbs – Eine wilde Verfolgungsjagd, nackte Haut, ein Pferd, Pfefferspray und ein Küchenmesser. Bei diesen Dingen denkt man an einen guten Action-Film, aber nicht an einen Polizeieinsatz in Ebbs in Tirol. Doch genau damit waren die örtlichen Polizeikräfte am Dienstagabend konfrontiert. Gegen 20.50 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Kufstein die Anzeige durch, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper im Ort um geparkte Autos schleichen würde.