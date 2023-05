TT-Club und RADSTATT gratulieren!

Radfahren ist im Trend, das hat das riesige Interesse an der Verlosung eines GIANT Trance X E+2 im Wert von € 4.999 bewiesen: Mehr als 5000 Teilnahmen wurden beim Gewinnspiel von TT-Club und RADSTATT gezählt.

Das Losglück ist auf Sebastian Öfner gefallen. Der 31-Jährige hat schon öfter bei TT-Club-Gewinnspielen mitgemacht, das E-Bike ist aber sein erster großer Gewinn und ein willkommener Anlass, wieder öfter in die Pedale zu treten. – Vielleicht schon bald mit einem Kinderanhänger hintendran, der Restaurator und seine Verena werden im Juni nämlich zum ersten Mal Eltern. Ob die Hattinger künftig ihre TT-Club-Lieblingsangebote (TT-Skiwochen, TT-Sommerferien, Landestheater) wie gewohnt nutzen können, wird sich zeigen. – Wie praktisch, dass es auch viele TT-Club-Angebote für Familien mit Kindern gibt!

Doch zurück aufs E-Bike: „Wenn Sie Trails mit Motorunterstützung fahren möchten, sind Sie mit dem GIANT Trance X E+2 genau richtig“, erklärt Michael Irschara, Inhaber von RADSTATT, bei der Gewinnübergabe. „Wer die ohnehin beeindruckende Reichweite erhöhen will, der kann auf einen 800 Wh-Akku umrüsten oder mit einem Range-Extender auf 1.050 Wh kommen.“

Fahrräder, E-Bikes, Werkstätte, Radbekleidung ... – in der RADSTATT am Innsbrucker Sillufer finden Radsportfreunde alles, was sie für ihr Hobby benötigen und darüber hinaus Top-Fachberatung rund ums Bike.