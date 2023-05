Tödlicher Unfall in Bozen: Mann stürzte mit Auto von Brücke in den Eisack

Ein junger Mann stürzte im Zentrum von Bozen von der Loretobrücke in den Fluss. Der 23-Jährige starb noch im Wrack.

Bozen – Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Bozen tödlich verunglückt. Wie stol.it berichtet, war der Mann um 8.20 Uhr auf der Trientstraße unterwegs. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Lieferwagen. Der 23-Jährige durchbrach das Brückengeländer und stürzte von der Loretobrücke in den Eisack. Dann war der Italiener kopfüber im Wrack gefangen, die Einsatzkräfte konnten ihn nicht mehr retten.