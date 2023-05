Baby nach Brand in Innsbruck auf Intensivstation, Mutter (33) schwer verletzt

Ein technischer Defekt beim Laden eines E-Scooters löste am Mittwoch einen Wohnungsbrand im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Höttinger Au aus. Eine 33-Jährige erlitt schwere Verbrennungen, ihre zwei Monate alte Tochter liegt auf der Intensivstation. Auch eine Nachbarin wurde verletzt.

Innsbruck – Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag in einem Mehrparteienhaus in der Höttinger Au ab: Kurz vor 13 Uhr dürfte ein technischer Defekt beim Laden eines E-Scooters einen Brand im dritten Stock der Wohnanlage in der Kranebitter Allee ausgelöst haben. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Als die Feuerwehr kurz vor 13 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung, Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen.