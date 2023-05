Baby nach Wohnungsbrand in Innsbruck auf Intensivstation

Eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses wurde ein Raub der Flammen. Zwei Erwachsene und ein Baby wurden evakuiert in die Klinik gebracht.

Innsbruck – Ein Baby ist Mittwochmittag nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Höttinger Au auf die Intensivstation der Innsbrucker Klinik eingeliefert worden. Das Baby sowie zwei Erwachsene wurden mit leichten Brandverletzungen sowie Verdacht auf Rauchgasvergiftungen aus der Wohnung geborgen. Der Zustand des Babys sei stabil, bestätigte Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Nachmittag.