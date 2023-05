Feuerwehr-Großeinsatz in Innsbruck: Brand zerstörte Wohnung in Höttinger Au

Innsbruck – Ein Wohnungsbrand hat am Mittwoch in der Höttinger Au in Innsbruck für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Laut Polizei brach das Feuer gegen 12.45 Uhr im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Kranebitter Allee aus. „Mehrere Polizeistreifen standen im Einsatz und führten Verkehrsleitmaßnahmen durch. Es wurden auch Evakuierungen durchgeführt“, berichtete Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber TT.com. Rauch und Flammen waren weithin zu sehen. Der Löscheinsatz führte auch zu einem Verkehrsstau in der Kranebitter Allee.