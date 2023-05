Nach Großbrand in Innsbruck: Baby am Weg der Besserung, Mutter schwer verletzt

Ein technischer Defekt beim Laden eines E-Scooters löste am Mittwoch einen Wohnungsbrand im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Höttinger Au aus. Eine 33-Jährige und ihre zwei Monate alte Tochter befinden sich auf dem Weg der Besserung. Auch eine Nachbarin wurde verletzt.

Innsbruck – Aufatmen nach einem Wohnungsbrand am Mittwochnachmittag in einem Mehrparteienhaus in der Höttinger Au. Ein erst zwei Monate altes Baby wurde auf die Intensivstation der Klinik gebracht. Der Zustand ist stabil. „Voraussichtlich wird das Baby noch im Laufe des Tages auf die Normalstation verlegt“, schildert Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger.