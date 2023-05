Trotz Festnahme und Explosion: Proben für Krönung in London laufen auf Hochtouren

London – Trotz des Zwischenfalls am Buckingham-Palast vom Dienstagabend haben in der Nacht auf Mittwoch aufwendige Proben für die Krönungsprozession stattgefunden. In der Früh marschierten oder ritten Hunderte Soldaten zwischen Palast und Westminster Abbey entlang, auf der sich König Charles III. und seine Frau Camilla am Samstag von Schaulustigen feiern lassen werden. Etliche Pferde, Instrumente und die zwei goldenen Kutschen kamen bei der Probe für die Prozession zum Einsatz.