Gemeinden als Motor der Inklusion: Lebenshilfe will leichteren Zugang zu Wohnungen

Zehn Handlungsfelder seien definiert worden und sollen jetzt erstmals in verschriftlichter Form an die Kommunen herangetragen werden, sagt Georg Willeit, Geschäftsführer der Tiroler Lebenshilfe. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch anlässlich des Europäischen Tages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai wurde das Konzept vorgestellt. „Inklusion funktioniert nur im Zusammenspiel von vielen. Gemeinden sind hier ein wichtiger Partner“, betont Willeit. In vielen Städten und Dörfern gebe es bereits Initiativen, die eine Teilhabe am öffentlichen Leben fördern.