38-jähriger Snowboarder stürzte in Sölden zehn Meter tief in Gletscherspalte

Sölden – Beim Sturz in eine Gletscherspalte ist am Mittwochnachmittag am Rettenbachferner ein 36-jähriger Snowboarder verletzt worden. Der Mann und ein 34-jähriger Bekannter befuhren den freien Skiraum unterhalb der Schwarzen-Schneid-Bergstation in Sölden, als der Ältere der beiden die Spalte übersah und etwa zehn Meter tief hinein stürzte.