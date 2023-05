Bärin mit zwei Jungen im Schlepptau in Kartitsch gesichtet

Kartitsch – In Kartitsch in Osttirol wurde am Wochenende eine Bärenfamilie gesichtet. Wie unter anderem das Portal Osttirol Online berichtet, sah ein Einheimischer am Samstag gegen 16.30 Uhr beim Blick durch sein Fernglas eine Bärin mit zwei Jungen im Schlepptau über eine Lichtung im Schustertal marschieren. Der Mann beobachtete die Tiere aus einer sicheren Entfernung von etwa 300 Metern – er saß im Auto. Nach eigenen Angaben war er eigentlich nur ins Tal gefahren, um nachzusehen, ob dort noch Schnee liegt.