3:2-Sieg beim VfB Stuttgart: Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale

Stuttgart – Eintracht Frankfurt ist mit Trainer Oliver Glasner ins Finale des deutschen Fußball-Pokals eingezogen. Die Frankfurter gewannen am Mittwoch das Halbfinale beim VfB Stuttgart nach Rückstand noch mit 3:2 (0:1) und dürfen weiter vom ersten DFB-Pokalsieg seit 2018 träumen. Im Finale am 3. Juni in Berlin bekommt es der Europa-League-Champion mit Titelverteidiger RB Leipzig um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zu tun.

Für die Frankfurter und Glasner war es der ersehnte Befreiungsschlag, in der Liga ist die Eintracht seit neun Spielen ohne Sieg. In einer ruppigen Anfangsphase in Stuttgart zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager in den ersten neun Minuten drei gelbe Karten. Der VfB startete deutlich besser in die Partie und ging durch einen perfekten Schuss von Tiago Tomas an die rechte Innenstange in Führung. Die Glasner-Elf kam in der Folge besser ins Spiel und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel verdientermaßen.