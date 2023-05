Offizielles Österreich gedenkt der KZ-Opfer in Gusen

Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein gedenkt das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager. Im KZ Gusen, einem Nebenlager von Mauthausen, wurden bis zu seiner Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 rund 71.000 Menschen aus fast 30 Nationen gefangen gehalten, 36.000 von ihnen überlebten nicht.