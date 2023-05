Notruf der Rettung erreicht die Tiroler Politik

Für den grünen Klubchef Gebi Mair darf der Hilferuf des Tiroler Rettungsdienstes nicht ungehört bleiben: „Die Landesregierung muss den Notruf der Rettung hören. Sowohl bei der Bezahlung der Mitarbeitenden wie auch bei der Ausstattung in der Rettung braucht es mehr Geld von Land und Gesundheitskasse.“ Vor allem aber benötige es eine bessere Vernetzung der Versorgungsstrukturen wie Primärversorgungszentren und unterstützenden Strukturen wie einer Notfallpflege. „Die Digitalisierung im Rettungsdienst wird auch seit Jahren versprochen und die Landesregierung lässt die Rettung weiter warten.“

Die grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan will den von der schwarz-roten Regierung installierten „Teuerungsrat“ kritisch durchleuchten lassen. „Wir möchten wissen, wer in diesem Rat sitzt und wie oft Expert*innen aus relevanten Bereichen angehört werden“, erklärt sie. Gar als „gescheitert“ sehen das Gremium indes die NEOS. „Der Teuerungsrat hat wenig bis gar nichts an konkreten Maßnahmen zusammengebracht und die Vorhersagen bezüglich der Inflationsentwicklung waren allesamt falsch“, ätzt NEOS-Landeschef Dominik Oberhofer. Er wirft der schwarz-roten Landesregierung vor, die Inflation kleinzureden – diese „Realitätsverweigerung“ schockiere ihn. Das konterte freilich VP-Klubobmann Jakob Wolf: „Die Landesregierung beobachtet die laufenden Entwicklungen sehr genau und setzt Maßnahmen genau dort, wo es notwendig ist.“ (pn, mami)