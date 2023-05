Gallery Week_End Tirol: Lust machen auf die Ware Kunst

Premiere des Gallery Week_End Tirol: Elf Innsbrucker und eine Miederer Galerie tun sich zum Schauen und Kaufen von Kunst zusammen, die diverser kaum sein könnte.

Innsbruck – Das gestern gestartete lange „Gallery Week_End“ ist keine Tiroler Erfindung. Sind doch nicht nur in Berlin, sondern auch in Wien und Salzburg Events dieser Art seit Jahren Fixpunkt im jeweiligen kulturellen Getriebe. Die Tiroler Variante ist eine Premiere, soll allerdings wie die im November stattfindenden Premierentage und das biennal ausgetragene Format „innsbruck international“ zu einem jährlichen Fixpunkt werden.





Eingeladen mitzumachen waren tirolweit alle (zahlenden) Mitglieder der Wirtschaftskammer im Landesgremium Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel. Allerdings keine von Vereinen betriebenen oder mit öffentlichen Subventionen am Leben gehaltenen Kunstorte. Sondern kommerziell arbeiten müssende „Geschäfte“, die eben mit der ganz speziellen Ware Kunst handeln.

Ganze zwölf Galeristen machen bei dieser sehr kurzfristig angelegten Premiere mit, mit Ausnahme der Ladengalerie Lichtsinn in Mieders alle mit Sitz in Innsbruck. Deren „Waren“ auch so ziemlich die gesamte Bandbreite zeitgenössischen künstlerischen Tuns abbilden, technisch und formal genauso wie preislich. Von der Wichtigkeit dieses Gallery Week_End ist auch LH Anton Mattle überzeugt, der bekanntlich die Kultur zur Chefsache gemacht hat, um zur gestrigen offiziellen Eröffnung eine Videobotschaft zu schicken. Ist für ihn diese Initiative doch ein guter Versuch, möglichst viele Menschen süchtig nach Kunst zu machen. Die für Mattle der „Kitt der Gesellschaft“ ist, etwas, das ihn persönlich immer wieder aufs Neue begeistere.

Für das bis Samstag laufende Gallery Week_End Tirol haben sich die teilnehmenden Galerien auf eine gemeinsame Kernöffnungszeit geeinigt. Was bedeutet, dass alle heute und morgen zwischen elf und 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 15 Uhr ihre „Geschäfte“ offen halten, manche auch länger. Als ganz besonderes Angebot werden bei professionell geführten „Art Walks“ Kunstinteressierte zu einem Spaziergang durch die Galerien an die Hand genommen (Anmeldung erforderlich: kunsthandel@wktirol.at).

„Gesichter der Großstadt“ sind bereits seit gestern in der Galerie Victoria zu sehen, Arbeiten von Maria Vill und Peter de Kimpe im artdepot und eine „Mélange Photographique“ in der Miederer Ladengalerie Lichtsinn. Heute wird in der Galerie Mathias Mayr die Ausstellung „Untitles 05“ und in der Galerie Bernd Kugler eine Personale von Tobias Hantmann eröffnet, während Jakob Kirchmayrs Schau in der Galerie Rhomberg heute letztmals zu sehen ist.

Vernissagen gibt es am Freitag in der Galerie Widauer (Anna und Anastasia Jermolaewa), in der Galerie A4 (Robert Gfader) und in der Galerie Artinnovation (Troika). Die Galerie Maier lädt am Samstag zum Künstlergespräch mit Reiner Schiestl in dessen dortiger Ausstellung, die Galerie Thoman zu einer Führung durch ihre Schau mit Arbeiten von Gunter Damisch aus den 80er- und 90er-Jahren.

Gallery Week_End Heute bis Samstag, Do–Fr 11–18 Uhr, Sa 10–15 Uhr. Info: www.gallery-weekend-tirol.com