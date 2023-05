Handy rutschte in die Badewanne: Junge Italienerin starb

Ein Handy, das per Ladekabel mit dem Stromnetz verbunden war, ist für eine 16-Jährige zur tödlichen Falle geworden.

Rom – Eine 16-jährige Italienerin ist in der Badewanne ihrer Wohnung gestorben, nachdem das Handy, mit dem sie mit einer Freundin telefonierte, ins Wasser fiel. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der süditalienischen Stadt Avellino am Dienstagabend. Bei dem Mädchen handelte es sich um die Tochter eines bekannten lokalen Geschäftsmannes.