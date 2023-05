Acht Tote bei Brand mehrerer Wohncontainer in Tschechien

Brno (Brünn) – Bei einem Brand mehrerer Wohncontainer sind in Tschechien acht Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Donnerstag gegen 2.00 Uhr ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet, teilte die Feuerwehr in Brünn (Brno) nach Angaben der Agentur CTK mit. Keiner der Bewohner konnte lebend aus dem Inferno gerettet werden. „Vor Ort war niemand, dem wir hätten helfen können“, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.