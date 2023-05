„Letzte Generation“ färbte Brunnen vorm Parlament grün ein

Wien – Am dritten Tag der als bisher größten angekündigten Klima-Protestwelle der „Letzten Generation“ haben Aktivisten am Donnerstag in Wien das Wasser im Pallas-Athene-Brunnen vor dem Parlament mit dem ungiftigen und unbedenklichen Farbstoff Uranin hellgrün eingefärbt. Außerdem wanderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer langsam von Volksoper über den Ring Richtung Parlament.